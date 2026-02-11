Студент с ружьем напал на техникум в России: убит охранник

В Анапе студент открыл стрельбу в холле Индустриального техникума. По сообщению российских СМИ, он 13 раз выстрелил из двуствольного ружья.

Оружие студент взял у одного из своих родственников. Нападавший задержан, после случившегося он сдался полиции. Возбуждено уголовное дело, заявили в СК РФ.