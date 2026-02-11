Студент с ружьем напал на техникум в России: убит охранник

В Анапе студент открыл стрельбу в холле Индустриального техникума. По сообщению российских СМИ, он 13 раз выстрелил из двуствольного ружья.
Оружие студент взял у одного из своих родственников. Нападавший задержан, после случившегося он сдался полиции. Возбуждено уголовное дело, заявили в СК РФ.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что убит охранник техникума. У двух человек ранения средней тяжести.
Нападавшим оказался 17-летний подросток. Нападение на техникум он планировал как минимум с 7 января, следует из его переписок, сообщает «Осторожно, новости». Первоначально подросток собирался совершить нападение 20 февраля.
«Медуза» напоминает, что это как минимум пятое нападение на учебное заведение в России с начала года. Предыдущее произошло в Уфе 7 февраля. До этого были нападения в Красноярске, Кодинске и Нижнекамске.