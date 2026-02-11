USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Новость дня
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Вэнс рассказал о переговорах с Россией

19:56 785

США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом журналистам заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, отличительной чертой политики президента Дональда Трампа является неприятие распространения ядерного оружия. «И я думаю, для американского народа это худшее, что может случиться, — все больше и больше режимов по всему миру получают ядерное оружие», — сказал Вэнс.

«Мы продолжим разговаривать с людьми, мы продолжим пытаться ограничивать распространение ядерного оружия, и я уверен, что в конечном итоге мы добьемся хорошего результата для американского народа, который ограничит распространение ядерного оружия», — резюмировал вице-президент США. 

ДСНВ Россия и США подписали в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011-го. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек. Президент РФ Владимир Путин осенью 2025-го сказал, что Москва готова соблюдать ограничения по ДСНВ минимум год после его истечения при условии, если Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Штаты готовы вести «переговоры с позиции силы» по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, СНВ-III «больше не выполняет свою функцию».

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1175
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1027
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1015
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 905
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2871
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3748
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5498
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1113
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6821
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5077
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2494

ЭТО ВАЖНО

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1175
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1027
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1015
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 905
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2871
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3748
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5498
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1113
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6821
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5077
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2494
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться