Трамп начал встречу с Нетаньяху в Белом доме

Пресс-служба израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Нетаньяху в присутствии госсекретаря Марко Рубио подписал документ о вступлении Израиля в «Совет мира».

Белый дом планирует провести заседание «Совета мира» по Газе 19 февраля. Эта встреча должна стать платформой для сбора средств на реализацию новой инициативы по управлению сектором Газа. По предварительным оценкам, для запуска проекта потребуется несколько миллиардов долларов.

Однако «Совет мира», по плану Трампа, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газа. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Отметим, что к Совету присоединились 27 государств.