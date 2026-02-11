USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Трамп начал встречу с Нетаньяху в Белом доме

ОБНОВЛЕНО 20:42
20:42 442

В Белом доме началась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

*** 20:07

Госсекретарь США Марко Рубио посетил Блэр-Хаус, официальную резиденцию для гостей президента Соединенных Штатов.

Пресс-служба израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Нетаньяху в присутствии госсекретаря Марко Рубио подписал документ о вступлении Израиля в «Совет мира».

Белый дом планирует провести заседание «Совета мира» по Газе 19 февраля. Эта встреча должна стать платформой для сбора средств на реализацию новой инициативы по управлению сектором Газа. По предварительным оценкам, для запуска проекта потребуется несколько миллиардов долларов.

Однако «Совет мира», по плану Трампа, не ограничит свою деятельность восстановлением сектора Газа. Американский лидер намерен превратить его в глобальный инструмент урегулирования, конкурирующий с ООН. Отметим, что к Совету присоединились 27 государств.

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1177
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1028
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1016
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 905
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2871
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3749
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5498
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1113
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6823
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5078
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2495

