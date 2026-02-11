USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

Меморандум между МЧС и Университетом АДА

20:12 275

Между Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Университетом АДА подписан меморандум о совместной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе министерства, документ, направленный на развитие сотрудничества в сфере образования, научно-методической деятельности и подготовки кадров, подписали министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по направлениям подготовки учебных программ и методических пособий, проведения совместных научных исследований и изысканий, организации семинаров, лекций, тренингов и научных конференций, оказания поддержки в повышении профессиональной подготовки специалистов, работающих в системе министерства, прохождения практики передовыми студентами, перспектив трудоустройства выпускников и другим направлениям.

На встрече, состоявшейся до церемонии подписания, были обсуждены вопросы сотрудничества между МЧС и Университетом АДА, рассмотрены работы, которые будут осуществлены в рамках Меморандума о совместной деятельности.

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1178
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1028
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1016
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 906
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2871
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3750
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5498
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1113
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6824
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5079
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2495

