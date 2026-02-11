Меморандум между МЧС и Университетом АДА

Между Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Университетом АДА подписан меморандум о совместной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе министерства, документ, направленный на развитие сотрудничества в сфере образования, научно-методической деятельности и подготовки кадров, подписали министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и ректор Университета АДА Хафиз Пашаев.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать по направлениям подготовки учебных программ и методических пособий, проведения совместных научных исследований и изысканий, организации семинаров, лекций, тренингов и научных конференций, оказания поддержки в повышении профессиональной подготовки специалистов, работающих в системе министерства, прохождения практики передовыми студентами, перспектив трудоустройства выпускников и другим направлениям.

На встрече, состоявшейся до церемонии подписания, были обсуждены вопросы сотрудничества между МЧС и Университетом АДА, рассмотрены работы, которые будут осуществлены в рамках Меморандума о совместной деятельности.