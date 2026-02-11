Потери россиян в войне против Украины

По его утверждению, только за 2025 год российская армия потеряла почти 400 000 человек убитыми и ранеными.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 1,3 миллиона человек, из них около 350 000 – убитыми. Такие цифры привел, отвечая на вопрос DW, неназванный высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе в среду, 11 февраля.

Высокопоставленный представитель НАТО отметил необычно высокое соотношение погибших и раненых среди российских потерь, назвав процент убитых непропорционально высоким. Он объяснил это сочетанием таких факторов, как ведение боевых действий с преобладанием беспилотников, низкий уровень медицинского обеспечения на поле боя и методы ведения боевых действий, требующих больших людских затрат.

Чиновник не раскрыл сопоставимые данные потерь украинской армии, однако сказал, что «на данный момент в этом конфликте в общей сложности более 2,2 миллиона убитых и раненых».

«Итак, если посмотреть на общее число военных на поле боя сейчас, то у России их около 700 000, у Украины — 400 000. Как вы понимаете, семь к четырем — это, конечно, не лучшее соотношение, но оно далеко от традиционного соотношения три к одному, которое было бы необходимо для крупного наступления», — сказал представитель Североатлантического альянса.

«Мы все знаем, что Украина испытывает некоторые трудности с набором и удержанием личного состава, — добавил он. — Россия по-прежнему имеет доступ к большему количеству людей, которых можно отправить на передовую».

России потребовалось более 20 месяцев, чтобы продвинуться менее чем на 50 километров от Бахмута до Покровска. Это менее 100 метров в день, и ее потери составили 300 000 человек убитыми и ранеными, сообщил другой высокопоставленный чиновник.

НАТО не ожидает коллапса линии фронта в Донецкой области как минимум в течение полутора лет. «При этом я не говорю, что россияне захватят эти территории через 18 месяцев. Просто условия не позволяют прогнозировать на более далекое будущее», — уточнил первый чиновник.