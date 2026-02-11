Эрдоган провел встречу с делегацией прокурдской партии DEM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Анкаре встречу с делегацией прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM), сообщают турецкие СМИ.

В состав делегации вошли сопредседатели партии Митхат Санджар и Первин Булдан.

От властей во встрече приняли участие зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Афкан Ала и глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.

Главная цель переговоров - обсуждение финального этапа инициативы «Турция без терроризма» и подготовки совместного доклада парламентской комиссии по солидарности, братству и демократии. Документ должен зафиксировать политические шаги в рамках текущего процесса и быть представлен после согласования партиями.