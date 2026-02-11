Трамп обсуждает выход из торгового соглашения с Мексикой и Канадой

Данную информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Согласно полученным сведениям, глава Белого дома Дональд Трамп в непубличных беседах выдвигал идею о выходе Вашингтона из договора, который был ратифицирован в период его первой каденции. В офисе торгового представителя США Джеймисона Грира отметили, что параметры соглашения, утвержденные в 2019 году, не в полной мере соответствовали национальным интересам страны. В офисе торгпреда также акцентировали внимание на намерении администрации обеспечить президенту свободу маневра для принятия стратегических решений.

Агентство Bloomberg подчеркивает, что денонсация USMCA Соединенными Штатами приведет к моментальным финансовым потерям. Это связано с тем, что значительная часть экспортных товаров из Канады и Мексики начнет облагаться таможенными сборами, от которых они в данный момент освобождены благодаря условиям действующего пакта.

Договор USMCA должен пройти процедуру обязательного пересмотра перед потенциальной пролонгацией, запланированной на 1 июля 2026 года. В случае продления срок действия документа составит еще 16 лет. Если же консенсус не будет достигнут, соглашение перейдет в режим ежегодных пересмотров вплоть до окончания срока его действия в 2036 году. Стоит отметить, что данный торговый союз регулирует оборот товаров и услуг на общую сумму около 2 трлн долларов.