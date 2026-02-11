WhatsApp полностью исчез из Рунета

Теперь доступ к мессенджеру возможен только через VPN. Как отмечается, 10 февраля из НСДИ удалили данные YouTube, у российских провайдеров домен видеохостинга Youtube.com полностью пропал из DNS-серверов Роскомнадзора. Это означает, что платформу не просто замедлили, а полностью отключили в системе регулятора. Позже стало известно, что то же самое произошло с доменом мессенджера WhatsApp.com.

Отмечается также, что в базе DNS-серверов РКН нет: YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Torproject и многих других ресурсов.

До этого депутаты Госдумы РФ собрались потребовать от Минцифры и Роскомнадзора объяснить, почему замедляют Telegram. По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, чиновники должны объяснить, действительно ли блокируется работа сервиса, и если да, то на каком основании.