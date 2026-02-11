USD 1.7000
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап
Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и США вступают в новый этап

WhatsApp полностью исчез из Рунета

21:01 214

Домен WhatsApp исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете».

Теперь доступ к мессенджеру возможен только через VPN. Как отмечается, 10 февраля из НСДИ удалили данные YouTube, у российских провайдеров домен видеохостинга Youtube.com полностью пропал из DNS-серверов Роскомнадзора. Это означает, что платформу не просто замедлили, а полностью отключили в системе регулятора. Позже стало известно, что то же самое произошло с доменом мессенджера WhatsApp.com.

Отмечается также, что в базе DNS-серверов РКН нет: YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, Torproject и многих других ресурсов.

До этого депутаты Госдумы РФ собрались потребовать от Минцифры и Роскомнадзора объяснить, почему замедляют Telegram. По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, чиновники должны объяснить, действительно ли блокируется работа сервиса, и если да, то на каком основании.

Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 1186
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 1033
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1018
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 906
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше
Британских военных в Норвегии будет вдвое больше обновлено 17:56
17:56 2871
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт!
Пашинян обратился к бизнесменам: Маршрут через Азербайджан открыт! обновлено 17:20
17:20 3753
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
Приобретет ли Азербайджан истребители Gripen?
13:16 5505
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
Курдских боевиков потихоньку выдавливают из Сирии
17:38 1115
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке
Алиев: Мы подверглись очень организованной и агрессивной кибератаке фото; обновлено 17:47
17:47 6831
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
15:57 5084
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном
Депутат призвал Европу быть посмелее с Нахчываном есть мнение
17:07 2497

