Макрон: «Пути назад нет»

«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — сказал Макрон.

Европейские страны ожидали, что Китай будет оставаться «супермаркетом», но и это подошло к концу, рассказал Макрон. С его слов, 2025 год — первый, во время которого Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны, и который отметился торговым дефицитом европейских экономик с Китаем.

Макрон обратил внимание, что Россия перестала быть постоянным поставщиком энергоресурсов, Китай теперь - не основной экспортный рынок, а США, отметил он, «вводят пошлины на нашу экономику и используют механизм принуждения».

«Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент», — подчеркнул французский президент.

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен в 2027 году, а на закупку трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение запрета европейским компаниям будет грозить штраф в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру, или 300% от оборота по сделкам.