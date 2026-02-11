USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Макрон: «Пути назад нет»

21:24 1447

Европа больше не сможет получать дешевые российские энергоресурсы, заявил французский президент Эммануэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене. Трансляцию ведет Елисейский дворец.

«Дешевая российская энергетика закончилась в 2022 году. И обратного пути нет. И это первый момент, который следует принять во внимание», — сказал Макрон.

Европейские страны ожидали, что Китай будет оставаться «супермаркетом», но и это подошло к концу, рассказал Макрон. С его слов, 2025 год — первый, во время которого Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны, и который отметился торговым дефицитом европейских экономик с Китаем.

Макрон обратил внимание, что Россия перестала быть постоянным поставщиком энергоресурсов, Китай теперь - не основной экспортный рынок, а США, отметил он, «вводят пошлины на нашу экономику и используют механизм принуждения».

«Это меняет правила игры. И именно поэтому это не просто переходный период, и ни один из этих новых факторов не изменится в краткосрочной перспективе. Это не временное потрясение. Очевидно, что это структурный поворотный момент», — подчеркнул французский президент.

Полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз будет введен в 2027 году, а на закупку трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение запрета европейским компаниям будет грозить штраф в размере от €40 млн либо не менее 3,5% от годового оборота по миру, или 300% от оборота по сделкам.

Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
19:14 4422
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 2325
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
23:02 525
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
22:51 910
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
21:59 1145
Зеленский о выборах в Украине
Зеленский о выборах в Украине обновлено 22:19
22:19 2808
Люди Трампа в Венесуэле
Люди Трампа в Венесуэле фото
21:48 1195
Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 3242
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 2022
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1765
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 1223

ЭТО ВАЖНО

Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
19:14 4422
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
15:40 2325
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
23:02 525
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
22:51 910
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
21:59 1145
Зеленский о выборах в Украине
Зеленский о выборах в Украине обновлено 22:19
22:19 2808
Люди Трампа в Венесуэле
Люди Трампа в Венесуэле фото
21:48 1195
Потери россиян в войне против Украины
Потери россиян в войне против Украины В НАТО назвали цифры
20:17 3242
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана инвестировано более $350 млрд
19:47 2022
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
Президент: У Азербайджана есть много преимуществ...
19:33 1765
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
В Армении намерены продлить работу Мецаморской АЭС
18:23 1223
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться