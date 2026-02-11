USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Люди Трампа в Венесуэле

21:48 1196

Министр энергетики США Крис Райт прибыл в Венесуэлу для оценки состояния нефтяной промышленности этой страны, сообщает в среду Associated Press.

«Ожидается, что Райт встретится с исполняющей обязанности президента Делси Родригес, правительственными чиновниками, руководителями нефтяных компаний и другими лицами», - информирует агентство.

Ранее в среду стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало Венесуэле генеральные лицензии, разрешающие поставку товаров и услуг, а также определенные операции, связанные с добычей нефти и газа. В частности, они позволяют американским компаниям разведывать, разрабатывать и добывать нефть и природный газ в Венесуэле.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что американские нефтяные компании готовы вернуться в Венесуэлу и вложить миллиарды долларов в восстановление нефтяного сектора. 9 января Трамп встретился с руководителями крупнейших энергетических компаний страны для обсуждения таких перспектив. Также сообщалось, что 14 января состоялся телефонный разговор Трампа с Родригес.

