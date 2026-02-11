Иран о переговорах с США

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что переговоры с США продолжаются, но конкретных предложений пока нет.

По его словам, недавняя встреча в Омане была лишь обменом сообщений, а участие США в переговорах свидетельствует о движении в сторону «рационального пути».

Лариджани подчеркнул, что позиция исламской республики по самой идее переговоров «положительная». Он отметил, что диалог продолжается, а некоторые страны региона прилагают усилия для достижения результата.

Он также уточнил, что обсуждение полного прекращения обогащения урана не ведется из-за энергетических потребностей страны. Переговоры с Вашингтоном ограничены исключительно ядерной темой и не касаются других вопросов.