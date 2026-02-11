The Washington Post о поездке Вэнса в Баку

Совершая заметный шаг на Южном Кавказе, регионе, который Россия давно рассматривает как сферу своего влияния, вице-президент США Дж.Д. Вэнс на этой неделе предложил Армении и Азербайджану ряд торговых и оборонных соглашений, которые могут ослабить зависимость от Москвы и сократить влияние соседнего Ирана. Об этом говорится в публикации Washington Post, посвященной визиту вице-президента США в Азербайджан и Армению.

Во время визитов в Баку и Ереван — столицы, «которые ранее не посещал ни один действующий президент или вице-президент США» — Вэнс анонсировал планы нового транзитного коридора, который должен превратить заброшенный участок советской железной дороги в «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — 26-мильную торговую линию через Армению, соединяющую Азербайджан с его анклавом Нахчываном и Турцией, минуя Россию и Иран.

Проект стал ключевым элементом мирной инициативы, согласованной при посредничестве Вашингтона и подписанной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме в августе прошлого года. Президент Дональд Трамп объявил ее концом «непрекращающейся войны» между двумя странами, пишет автор статьи.

Во время двухдневного визита в Баку вице-президент США Джей Ди Вэнс подписал с президентом Ильхамом Алиевым Хартию о стратегическом партнерстве. В рамках соглашений США пообещали предоставить Азербайджану суда для защиты территориальных вод страны. Алиев отметил, что сотрудничество открывает «совершенно новую фазу» в области оборонных продаж и развития технологий искусственного интеллекта.

Партнерство с Вашингтоном позволит Азербайджану, имеющему тесные стратегические связи с Израилем, позиционировать себя как дружественный Западу союзник, находящийся между Россией и Ираном.

Визит Вэнса подчеркнул крупную перестановку на Южном Кавказе. Россия, традиционно рассматривавшая Азербайджан как зону своего влияния, заметно ослабила позиции после Второй Карабахской войны, когда молниеносная операция Азербайджана вернула регион под контроль Баку, отмечает WP.

Азербайджан укрепляет союз с Турцией, которая обеспечивает дипломатическую поддержку, военное обучение и другое сотрудничество по безопасности. Азербайджан также «перенаправил крупные нефтяные и газовые трубопроводы через Турцию, постепенно снижая экономическую зависимость от Москвы».

Автор публикации указывает, что Азербайджан «укрепляет позиции в регионе, используя экономические и стратегические возможности для усиления связей с Западом и Турцией».