Пашинян посетит Тегеран

Армения и Иран планируют подписать всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году. Об этом заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами на приеме по случаю 47-й годовщины победы Исламской революции.

По его словам, стороны намерены институционализировать партнерство и существенно расширить сотрудничество на основе операционной дорожной карты. Он подчеркнул, что отношения между странами имеют тысячелетнюю историю и сегодня достигли стадии зрелости, а взаимное доверие лидеров является их главным капиталом.

Посол также отметил важность разблокирования региональных коммуникаций и развития транзитного потенциала, подчеркнув, что мир и добрососедство — ключевые условия стабильности на Южном Кавказе.