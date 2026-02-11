В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники

Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова и экс-первого вице-премьера Аалы Карашева. Их подозревают в организации массовых беспорядков.
Об этом сообщили в МВД Кыргызстана.
По данным ведомства, фигуранты пытались создать группу граждан, инициировать обращения о проведении досрочных президентских выборов и распространять среди населения непроверенную информацию.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».
Оба задержанных входят в число подписантов так называемого «письма 75».
Ранее по этому делу были задержаны Бекболот Талгарбеков, Курманбек Дыйканбаев и Эмиль Узакбаев.
Ранее МВД сообщало, что 9 февраля в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что президенту Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу направлено обращение от 75 граждан с просьбой незамедлительно инициировать проведение новых президентских выборов в Кыргызстане. Под обращением, как утверждалось, подписались представители научного сообщества, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.