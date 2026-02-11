USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники

23:02

Министерство внутренних дел Кыргызстана задержало бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова и экс-первого вице-премьера Аалы Карашева. Их подозревают в организации массовых беспорядков.

Об этом сообщили в МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, фигуранты пытались создать группу граждан, инициировать обращения о проведении досрочных президентских выборов и распространять среди населения непроверенную информацию.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

Оба задержанных входят в число подписантов так называемого «письма 75».

Ранее по этому делу были задержаны Бекболот Талгарбеков, Курманбек Дыйканбаев и Эмиль Узакбаев.

Ранее МВД сообщало, что 9 февраля в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что президенту Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу направлено обращение от 75 граждан с просьбой незамедлительно инициировать проведение новых президентских выборов в Кыргызстане. Под обращением, как утверждалось, подписались представители научного сообщества, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели. 

ЭТО ВАЖНО

