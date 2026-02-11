USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

НАТО обещает «разрушительный ответ» на любые атаки России

Генcек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что альянс даст решительный ответ на любые потенциальные атаки со стороны России. «Никто не должен думать, что они могут напасть на нас; наш ответ будет разрушительным», - подчеркнул он.

Рютте пояснил, что НАТО «начало операцию «Арктический страж»», которая «впервые объединяет под единым командованием» все операции, проводимые союзниками в Арктике, такими как датчане и норвежцы.

Рютте также отметил предстоящий саммит в Анкаре, который пройдет перед встречей министров обороны стран НАТО, и станет ключевым для обсуждения безопасности в Европе.

