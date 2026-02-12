USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

США направляют дополнительные войска к Ирану

ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1600

Соединенные Штаты направляют к Ирану дополнительные военные силы.

Об этом глава американского Минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает возможным заключение более выгодной сделки с Тегераном после ударов по иранским ядерным объектам, однако окончательное решение остается за властями Ирана.

Бессент также отметил, что, по его мнению, Иран якобы реагирует только на «грубую силу», будь то финансовые меры или военная мощь США.

*** 23:42

Пентагон распорядился привести в готовность авианосную ударную группу USS George H.W. Bush для возможного развертывания на Ближнем Востоке. В случае принятия решения она присоединится к авианосцу Abraham Lincoln, уже находящемуся в регионе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военного присутствия на фоне продолжающихся переговоров с Ираном. При этом окончательное решение о переброске авианосной группы пока не принято.

Собеседники газеты отмечают, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития дипломатических контактов с Тегераном и общей ситуации в регионе.

Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 219
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 4294
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6282
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 748
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 668
США направляют дополнительные войска к Ирану
США направляют дополнительные войска к Ирану ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1601
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
11 февраля 2026, 19:14 5543
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
11 февраля 2026, 15:40 2583
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
11 февраля 2026, 23:02 1364
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
11 февраля 2026, 22:51 2231
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
11 февраля 2026, 21:59 1731

ЭТО ВАЖНО

Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 219
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 4294
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6282
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 748
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 668
США направляют дополнительные войска к Ирану
США направляют дополнительные войска к Ирану ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1601
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
11 февраля 2026, 19:14 5543
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
11 февраля 2026, 15:40 2583
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
11 февраля 2026, 23:02 1364
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
11 февраля 2026, 22:51 2231
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
11 февраля 2026, 21:59 1731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться