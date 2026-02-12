США направляют дополнительные войска к Ирану

Соединенные Штаты направляют к Ирану дополнительные военные силы.
Об этом глава американского Минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News.
По его словам, президент США Дональд Трамп считает возможным заключение более выгодной сделки с Тегераном после ударов по иранским ядерным объектам, однако окончательное решение остается за властями Ирана.
Бессент также отметил, что, по его мнению, Иран якобы реагирует только на «грубую силу», будь то финансовые меры или военная мощь США.
*** 23:42
Пентагон распорядился привести в готовность авианосную ударную группу USS George H.W. Bush для возможного развертывания на Ближнем Востоке. В случае принятия решения она присоединится к авианосцу Abraham Lincoln, уже находящемуся в регионе.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военного присутствия на фоне продолжающихся переговоров с Ираном. При этом окончательное решение о переброске авианосной группы пока не принято.
Собеседники газеты отмечают, что дальнейшие шаги будут зависеть от развития дипломатических контактов с Тегераном и общей ситуации в регионе.