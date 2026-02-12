США направляют дополнительные войска к Ирану

Соединенные Штаты направляют к Ирану дополнительные военные силы.

Об этом глава американского Минфина Скотт Бессент заявил в интервью Fox News.

По его словам, президент США Дональд Трамп считает возможным заключение более выгодной сделки с Тегераном после ударов по иранским ядерным объектам, однако окончательное решение остается за властями Ирана.

Бессент также отметил, что, по его мнению, Иран якобы реагирует только на «грубую силу», будь то финансовые меры или военная мощь США.