Франция откроет больше возможностей для убежища иранцам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна увеличит количество виз для иранцев, которые ищут убежища из-за недавних репрессий со стороны иранских властей.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Франции в среду, 11 февраля, сообщает Reuters.

Барро заявил, что Париж хочет поддержать иранский народ всеми возможными средствами.

Поэтому он объявил об увеличении количества виз для «оппонентов режима, которые преследуются и ищут убежища и защиты во Франции».

«Мы увеличим количество гуманитарных виз для предоставления убежища этим лицам, которых мы должны защищать», – отметил глава МИД Франции.