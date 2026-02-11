Франция откроет больше возможностей для убежища иранцам

USD 1.7000
11 февраля 2026, 23:56 546

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна увеличит количество виз для иранцев, которые ищут убежища из-за недавних репрессий со стороны иранских властей.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Франции в среду, 11 февраля, сообщает Reuters.

Барро заявил, что Париж хочет поддержать иранский народ всеми возможными средствами.

Поэтому он объявил об увеличении количества виз для «оппонентов режима, которые преследуются и ищут убежища и защиты во Франции».

«Мы увеличим количество гуманитарных виз для предоставления убежища этим лицам, которых мы должны защищать», – отметил глава МИД Франции.

Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 222
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 4296
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6283
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 750
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 668
США направляют дополнительные войска к Ирану
США направляют дополнительные войска к Ирану ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1602
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
11 февраля 2026, 19:14 5544
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
11 февраля 2026, 15:40 2583
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
11 февраля 2026, 23:02 1364
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
11 февраля 2026, 22:51 2231
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
11 февраля 2026, 21:59 1732

