USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки

00:04 668

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви заявил, что иранский народ является другом Соединенных Штатов и заслуживает лучшего будущего. Об этом он сказал в интервью Гленну Беку, сообщает Iran International.

По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается своих обещаний и стремится к миру. Пехлеви отметил, что лучшим путем к достижению мира является сотрудничество не с нынешними властями Ирана, а с народом страны.

«Иранцы заслуживают лучшего будущего. Трамп — человек, который придерживается своих обещаний и стремится к миру, и лучший путь к достижению мира — это не опираться на правительство, которое снова предаст, а сотрудничать с народом, готовым к партнерству ради иного будущего», — заявил он.

Пехлеви также подчеркнул, что до 1979 года Иран и США сотрудничали ради обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, однако нынешний режим, по его словам, стремится к хаосу и насилию.

Он добавил, что настало время заключить соглашение с народом Ирана, чтобы восстановить прежние отношения и вернуть мир в регион.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что задача лидеров заключается в «залечивании ран общества».

«Рана, которая образовалась в обществе, горька, задача врача — залечить рану, а не инфицировать ее. Мы должны по мере возможности залечивать рану. Многие ночи я не могу уснуть, очень огорчен тем, что мы оказались в таком положении, но у нас нет другого выхода, кроме как остаться и строить страну», — отметил Пезешкиан, сообщает Iran International.

Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 223
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 4299
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6283
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 751
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 669
США направляют дополнительные войска к Ирану
США направляют дополнительные войска к Ирану ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1604
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
11 февраля 2026, 19:14 5544
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
11 февраля 2026, 15:40 2583
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
11 февраля 2026, 23:02 1365
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
11 февраля 2026, 22:51 2233
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
11 февраля 2026, 21:59 1732

ЭТО ВАЖНО

Президент осадил генерала. Посадит ли?
Президент осадил генерала. Посадит ли? горячая тема
01:41 223
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает
Вэнс уехал из Баку, а Москва настаивает наш комментарий
11 февраля 2026, 22:59 4299
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана
Хаменеи обезглавливает партию Пезешкиана горячая тема
11 февраля 2026, 15:57 6283
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink
01:01 751
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки
00:04 669
США направляют дополнительные войска к Ирану
США направляют дополнительные войска к Ирану ОБНОВЛЕНО 01:37
01:37 1604
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам
11 февраля 2026, 19:14 5544
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
Азербайджанская компания USH Group и Beretta заключили стратегическое партнерство на престижной выставке World Defense Show
11 февраля 2026, 15:40 2583
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
В Кыргызстане задержаны экс-высокопоставленные чиновники
11 февраля 2026, 23:02 1365
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
The Washington Post о поездке Вэнса в Баку
11 февраля 2026, 22:51 2233
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
США эвакуировали крупнейшую базу в Сирии
11 февраля 2026, 21:59 1732
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться