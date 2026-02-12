Пехлеви: Народ Ирана - друг Америки

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви заявил, что иранский народ является другом Соединенных Штатов и заслуживает лучшего будущего. Об этом он сказал в интервью Гленну Беку, сообщает Iran International.

По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается своих обещаний и стремится к миру. Пехлеви отметил, что лучшим путем к достижению мира является сотрудничество не с нынешними властями Ирана, а с народом страны.

«Иранцы заслуживают лучшего будущего. Трамп — человек, который придерживается своих обещаний и стремится к миру, и лучший путь к достижению мира — это не опираться на правительство, которое снова предаст, а сотрудничать с народом, готовым к партнерству ради иного будущего», — заявил он.

Пехлеви также подчеркнул, что до 1979 года Иран и США сотрудничали ради обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, однако нынешний режим, по его словам, стремится к хаосу и насилию.

Он добавил, что настало время заключить соглашение с народом Ирана, чтобы восстановить прежние отношения и вернуть мир в регион.

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что задача лидеров заключается в «залечивании ран общества».

«Рана, которая образовалась в обществе, горька, задача врача — залечить рану, а не инфицировать ее. Мы должны по мере возможности залечивать рану. Многие ночи я не могу уснуть, очень огорчен тем, что мы оказались в таком положении, но у нас нет другого выхода, кроме как остаться и строить страну», — отметил Пезешкиан, сообщает Iran International.