Сырский раскрыл тактику ВСУ

Украинские военные продолжают удерживать ключевые рубежи на юге и востоке, несмотря на активные попытки армии РФ перехватить инициативу.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Главком ВСУ провел работу на командных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей, где вместе с командирами ДШВ и штурмовых полков проанализировал состояние дел на переднем крае.

Он отметил, что россияне действует агрессивно, однако Силы обороны дают достойный отпор.

«Наша цель - удерживать армию РФ в постоянном напряжении, наносить ей потери, не допускать ее продвижения вперед. Выбранная нами тактика дает результат», - подчеркнул Сырский.

Во время встречи также обсудили критические потребности подразделений, в частности ремонт техники и быструю эвакуацию раненых. По словам главнокомандующего, управление войсками в условиях высокой интенсивности боев требует максимальной слаженности.

«Откровенно обсудили проблемные вопросы, которые влияют на эффективность выполнения задач. Отдал необходимые распоряжения для обеспечения потребностей наших воинов», - добавил он.