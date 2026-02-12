USD 1.7000
Российские войска отступают в Запорожье после отключения Starlink

Украинские силы продвинулись в Запорожской области после того, как российские подразделения лишились связи от компании Илона Маска, сообщил The Moscow Times высокопоставленный сотрудник НАТО.

Представитель альянса, говоривший на условиях анонимности, не уточнил, в какой именно степени последние успехи Украины могут быть напрямую связаны с потерей доступа россиян к Starlink. Но отметил: «Потеряв эту связь, Россия оказалась в несколько затруднительном положении с точки зрения оперативного управления войсками. Любая альтернатива, которую предложит Россия, вероятно, не будет столь же эффективной».

Терминалы Starlink в российских подразделениях работали незаконно, потому что ввозились контрабандой из других стран. Настроить их удавалось в том числе потому, что формально они находились на территории Украины. Минобороны США еще при администрации Джо Байдена стало обсуждать с компанией SpaceX Маска, которая предоставляет услуги связи Starlink, вопрос о деактивации терминалов в российских войсках. Летом 2024 года Пентагон сообщил об отключении сотен «левых» терминалов.

Но проблему это принципиально не решило, а при Дональде Трампе эта тема не поднималась.

Михаил Федоров, ранее занимавший должность министра цифровой трансформации Украины, вскоре после своего назначения в январе министром обороны обратился в SpaceX с просьбой отключить российские терминалы. В их число попали все аппараты, не зарегистрированные в Украине. Российская армия использовала их не только для связи, но в последнее время стала даже устанавливать на боевые дроны, чтобы обходить украинскую защиту.

Сразу после отключения ВСУ зафиксировали падение боевой активности. В сводке Генштаба от 5 февраля говорилось о 56 случаях штурмовых действий с российской стороны против 80-110 ранее.

Обе стороны в последние дни заявляли о том, что добились успехов в Запорожской области. В среду ВСУ сообщили, что отбили село Косивцево.

Российская армия в последние недели практически полностью заняла город Гуляйполе. Это последний крупный населенный пункт на пути к областной столице Запорожью.

