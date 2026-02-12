Индия призвала НПЗ нарастить закупки нефти из США и Венесуэлы

По словам руководителей индийских нефтеперерабатывающих компаний, правительство рекомендовало отдавать приоритет нефти из США во время закупок на спотовом рынке через тендеры. Что касается венесуэльской нефти, то ее планируют покупать путем частных переговоров с трейдерами.

Но, как объяснило агентство, есть ограничения по объемам американской и венесуэльской нефти, которые могут переработать индийские НПЗ. В американской нефти низкое содержание серы, а венесуэльская нефть — тяжелая.

Немаловажным фактором также остается цена. У Индии есть более дешевая альтернатива в Западной Африке и Казахстане, которые географически ближе.