США связали снятие санкций с российской нефти со сделкой по Украине

Существенное снижение мировых цен на нефть возможно в том числе при достижении сделки по России и Украине, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

«Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции», — сказал Бессент.

По сведениям Financial Times, доходы России от продажи нефти в 2025 году сократились на 20% по сравнению с 2024-м на фоне санкций и снижения мировых цен на нефть. В ноябре 2025 года разрыв цен между нефтью марок Brent и основной российской Urals достиг более чем $24 за баррель на фоне американских санкций, отмечает FT. В предыдущие два года разница в цене составляла около $15.

