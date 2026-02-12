Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация

В ночь на 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления армии России вблизи поселка Котлубань в Волгоградской области, это привело к масштабному пожару.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что «в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации при тушении пожара объявлена и проводится эвакуация жителей населенного пункта Котлубань».

«В результате падения обломков на территории объекта Министерства обороны около поселка Котлубань произошло возгорание. На тушении пожара задействованы противопожарные службы региона, МЧС и Министерства обороны», — написал глава региона. Он утверждает, что пострадавших в результате атаки нет.

По утверждению мониторинговых каналов, под удар попал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения россиян. Местные жители в соцсетях сообщали о взрывах и сильном пожаре в районе военного объекта.

В сентябре 2024 года украинские военные уже атаковали ГРАУ в Котлубани. Тогда в результате удара украинских дронов возник пожар, но на территорию склада боеприпасов огонь не распространился.