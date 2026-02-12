USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Ушел и спикер Кыргызстана

09:09 1185

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку на заседании в четверг.

«В связи с произошедшими в стране политическими событиями считаю нужным сказать, что я не служу одному или двум людям, я служу народу, государству и парламенту. Я принял решение по собственному желанию уйти в отставку. Это мое личное решение, которое было принято без давления извне», - сказал Тургунбек уулу.

Вопрос об отставке спикера обсуждался со дня увольнения главы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева. Но в парламенте эту информацию опровергали.

Тургунбек уулу избран спикером парламента VIII созыва 17 декабря 2025 года. В прошлом созыве он также возглавлял законодательный орган страны.

Ранее Садыр Жапаров отправил в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и трех его заместителей. Свое решение он объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе. Исполняющим обязанности председателя госкомитета назначен Жумгалбек Шабданбеков.

