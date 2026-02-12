USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Гюльтекин Гаджибейли депортировали из Турции в Азербайджан

09:14

Член Национального совета, бывший депутат Милли Меджлиса Гюльтекин Гаджибейли депортирована в Азербайджан из Турции, где она была ранее задержана. Об этом сообщил заместитель главы партии Народного фронта Фуад Гахраманлы.

По его словам, Гаджибейли в настоящее время находится на свободе.

Она была задержана в Турции два месяца назад.

Напомним, Гюльтекин Гаджибейли вызвали на допрос в Службу государственной безопасности Азербайджана в рамках дела бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, обвиняемого в государственной измене и других тяжких преступлениях. Однако она отказалась возвращаться из Турции в Азербайджан, после чего была задержана турецкими властями.

