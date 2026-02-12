По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые

В ночь на 12 февраля Киев пережил очередную ракетно-дроновую атаку.

По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе, предварительно, ракета попала в частный дом. В Голосеевском и Деснянском - в нежилую застройку. В Днепровском районе Киева есть падение обломков у нескольких жилых домов.

Позднее глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что известно о двух пострадавших.

Также ночью армия РФ атаковала Днепр. Причинен значительный ущерб: повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар. Есть раненые. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжа, «младенец и 4-летняя девочка получили ранения в результате атаки россиян на Днепр».