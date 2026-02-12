Азербайджанская нефть растет

На мировых рынках незначительно подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 1,06 доллара США, или 1,49%, составив 71,2 доллара США.

Также рост цен наблюдается и на другие марки нефти.

В ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE London стоимость апрельского фьючерса 2026 года на экспорт нефти марки Brent повысилась на 0,27%, достигнув 69,59 доллара США за баррель.

На товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке цена мартовского фьючерса на нефть марки WTI также повысилась на 0,36%, до 64,86 доллара США за баррель.