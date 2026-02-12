Американские самолеты-разведчики у границ Ирана

Разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

Судя по полетным данным, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton приблизились к территории Ирана. Пилотируемый борт вылетел из Бахрейна и барражировал над Ормузским проливом. Дрон, стартовавший из Абу-Даби, действовал в воздушном пространстве над Оманским заливом.

Ранее в США заявили, что отслеживают движение денежных средств, связанных с иранским руководством, и готовы изымать их в случае необходимости.

До этого СМИ сообщили, что американское военное командование приказало второй авианосной ударной группе подготовиться к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Кроме того, дрон-разведчик США Northrop Grumman MQ-4C Triton заметили у границы Ирана.