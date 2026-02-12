Иначе война...

Переговоры США и Ирана по ядерной программе могут сорваться и привести к войне, если Вашингтон выдвинет к Тегерану завышенные требования. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times.
По словам министра, если США будут требовать от Ирана одновременно решить все спорные вопросы (речь идет об иранском арсенале баллистических ракет и поддержке региональных вооруженных групп), то «даже ядерный вопрос не продвинется вперед. Результатом может стать еще одна война в регионе», — сказал глава МИД Турции.
6 января в Омане прошли переговоры США и Ирана по ядерной проблеме. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Это были первые переговоры после июня 2025 года, когда США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках 12-дневной войны между Израилем и Ираном, которая продлилась с 13 по 24 июня.
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном не приведут к результату вне зависимости от площадки, подчеркнув отсутствие у сторон возможностей для достижения соглашения по этому вопросу.
* * * 10:14
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times заявил о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке.
По его словам, Вашингтон может отказаться от условия о прекращении обогащения урана и согласиться на обогащение в установленных рамках. Министр назвал это положительным моментом.
«Положительным моментом является то, что американцы, судя по всему, готовы допустить обогащение урана в Иране в четко установленных рамках. Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои пределы», — заявил Фидан.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку.