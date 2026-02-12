USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому

Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому

10:20

Коллегия присяжных заседателей Кировского районного суда Екатеринбурга вынесла обвинительный вердикт по делу азербайджанской диаспоры на Урале, сообщают российские СМИ.

Шахина Шихлинского, Мазахира, Камала, Бакира, Аяза, Акифа Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова признали «виновными в убийствах и покушениях, совершенных в 2001 и 2010 годах».

По требованию прокуратуры заседание суда присяжных проходило в закрытом режиме. Сообщается, что приговор будет объявлен в ближайшее время.

15 января в Кировском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу экс-главы местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. На скамье подсудимых Шахин Шихлинский, братья Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир и Ахлиман Сафаровы, а также Шуджаяддин Раджабов. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, соучастии в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Все обвиняемые вину не признают.

27 июня прошлого года российские силовые структуры провели операции по нескольким адресам в Екатеринбурге, где проживали члены семьи Сафаровых. В ходе этих мероприятий были смертельно избиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Несколько человек, в том числе брат погибших Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Позднее в Екатеринбурге были задержаны Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия представителю власти, решением суда он был арестован.

