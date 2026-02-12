Военно-авиационный завод в России атакован дронами

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Ночью 12 февраля в городе Мичуринске Тамбовской области России прогремел ряд взрывов, после которых произошел пожар. Местные жители указывают, что дроны ударили по заводу «Прогресс», который занимается производством оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой. Это предприятие уже атаковали беспилотники.

Объект находится на расстоянии около 350 километров от украинской границы.

АО Мичуринский завод «Прогресс» также специализируется на электротехнике и оборудовании для газо- и нефтепроводов. По информации представителей партизанского движения «АТЕШ», на заводе начали производить детали для боевых самолетов «Су» и беспилотников, а готовые изделия направляют в Москву и Татарстан.

Российские СМИ проанализировали кадры возгорания, однако последствия удара пока неизвестны. На момент публикации украинские военные и власти не комментировали информацию об атаке на предприятие.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в непосредственной близости от завода частично сгорел супермаркет «Магнит» и поврежден местный Промышленно-технологический колледж. По его данным, пострадали два человека. 

Напомним, на днях дроны попали по ключевому российскому химическому заводу в поселке Редкино Тверской области.

