Военно-авиационный завод в России атакован дронами

Ночью 12 февраля в городе Мичуринске Тамбовской области России прогремел ряд взрывов, после которых произошел пожар. Местные жители указывают, что дроны ударили по заводу «Прогресс», который занимается производством оборудования для систем управления авиационной и ракетной техникой. Это предприятие уже атаковали беспилотники.

АО Мичуринский завод «Прогресс» также специализируется на электротехнике и оборудовании для газо- и нефтепроводов. По информации представителей партизанского движения «АТЕШ», на заводе начали производить детали для боевых самолетов «Су» и беспилотников, а готовые изделия направляют в Москву и Татарстан.

Объект находится на расстоянии около 350 километров от украинской границы.

Российские СМИ проанализировали кадры возгорания, однако последствия удара пока неизвестны. На момент публикации украинские военные и власти не комментировали информацию об атаке на предприятие.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что в непосредственной близости от завода частично сгорел супермаркет «Магнит» и поврежден местный Промышленно-технологический колледж. По его данным, пострадали два человека.

Напомним, на днях дроны попали по ключевому российскому химическому заводу в поселке Редкино Тверской области.