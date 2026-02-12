Республиканцы пошли против Трампа

Законодатели проголосовали 219 голосами против 211 в пользу резолюции о прекращении использования режима чрезвычайного положения, послужившего основой для введения торговых мер в отношении канадских товаров.

Большинство нижней палаты составляют представители Республиканской партии. Это редкий случай, когда Палата решила проявить неповиновение президенту, сообщает Reuters. Теперь документ, осуждающий пошлины, отправится в Сенат. По оценке агентства, верхняя палата с высокой долей вероятности тоже поддержит документ, однако сенаторам может не хватить голосов, чтобы не дать президенту воспользоваться правом вето и отклонить документ.

Это голосование стало вторым провалом для спикера Палаты представителей Майка Джонсона за два дня. 10 февраля Палата представителей отказалась продлевать правило, блокировавшее голосование по вводу тарифов президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп заявил, что республиканцы, которые выступают против торговых пошлин, потеряют поддержку на выборах. Он пригрозил, что противники тарифов рискуют лишиться голосов даже на внутрипартийных выборах. «Пошлины дали нам экономическую и национальную безопасность, и ни один республиканец не должен нести ответственность за уничтожение этой привилегии», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Режим чрезвычайного положения, против которого выступили законодатели, был введен Трампом в феврале 2025 года. Президент объяснял свой указ борьбой с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Документ позволил американским властям ввести пошлины на импорт из Канады в размере 10%.