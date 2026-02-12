Республиканцы пошли против Трампа

USD 1.7000
Палата представителей США не поддержала пошлины президента Дональда Трампа в отношении Канады.

Законодатели проголосовали 219 голосами против 211 в пользу резолюции о прекращении использования режима чрезвычайного положения, послужившего основой для введения торговых мер в отношении канадских товаров.

Большинство нижней палаты составляют представители Республиканской партии. Это редкий случай, когда Палата решила проявить неповиновение президенту, сообщает Reuters. Теперь документ, осуждающий пошлины, отправится в Сенат. По оценке агентства, верхняя палата с высокой долей вероятности тоже поддержит документ, однако сенаторам может не хватить голосов, чтобы не дать президенту воспользоваться правом вето и отклонить документ.

Это голосование стало вторым провалом для спикера Палаты представителей Майка Джонсона за два дня. 10 февраля Палата представителей отказалась продлевать правило, блокировавшее голосование по вводу тарифов президента Дональда Трампа. 

Дональд Трамп заявил, что республиканцы, которые выступают против торговых пошлин, потеряют поддержку на выборах. Он пригрозил, что противники тарифов рискуют лишиться голосов даже на внутрипартийных выборах. «Пошлины дали нам экономическую и национальную безопасность, и ни один республиканец не должен нести ответственность за уничтожение этой привилегии», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Режим чрезвычайного положения, против которого выступили законодатели, был введен Трампом в феврале 2025 года. Президент объяснял свой указ борьбой с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией. Документ позволил американским властям ввести пошлины на импорт из Канады в размере 10%.

WhatsApp обвинил Россию
WhatsApp обвинил Россию
11:25 309
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку видео
11:14 563
Массовая гибель российских контрактников
Массовая гибель российских контрактников
11:05 873
Кыргызов призвали доверять силовикам
Кыргызов призвали доверять силовикам
10:53 439
Республиканцы пошли против Трампа
Республиканцы пошли против Трампа
10:37 1030
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
10:20 1514
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
09:25 925
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы
03:36 4604
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
08:42 3401
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 5796
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 6265
