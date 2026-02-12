USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Путин назначил главнокомандующего Росгвардией

10:45

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Главного штаба войск национальной гвардии.

Согласно документу, который опубликован на портале правовых актов, новая структура будет заниматься планированием мероприятий по поддержанию боевой готовности Росгвардии, руководить «служебно-боевым применением» ее войск, а также заниматься разведдеятельностью.

Ведение разведки штаб будет осуществлять «в целях выполнения войсками национальной гвардии возложенных на них задач», говорится в указе. Помимо этого, новая структура получит полномочия по «выработке и реализации госполитики» в своих сферах. В частности, штаб будет «прогнозировать» и «оценивать» военные угрозы и возможные будущие конфликты, а также готовить предложения для документов стратегического планирования.

Руководить штабом, согласно указу, будет директор Росгвардии — 72-летний Владимир Золотов, который занимал должность начальника охраны Путина во время первых двух президентских сроков и премьерского (с 2000 по 2013 год).

С прошлого года Росгвардия под руководством Золотова получила первые танковые подразделения, превратившие ее де-факто во вторую армию. Также Росгвардии передали спецназ Министерства внутренних дел «Гром» в дополнение к СОБР и ОМОН.

По состоянию на 2024 год в ведомстве служили 370 тысяч человек, и Золотов обещал увеличить это количество, чтобы контролировать обстановку не только в России, но и на оккупированных территориях Украины.

WhatsApp обвинил Россию
WhatsApp обвинил Россию
11:25 309
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку видео
11:14 565
Массовая гибель российских контрактников
Массовая гибель российских контрактников
11:05 873
Кыргызов призвали доверять силовикам
Кыргызов призвали доверять силовикам
10:53 439
Республиканцы пошли против Трампа
Республиканцы пошли против Трампа
10:37 1030
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
10:20 1516
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
09:25 925
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы
03:36 4605
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
08:42 3403
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 5798
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 6266

