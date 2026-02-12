USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Алиев дал поручения чиновникам
Новость дня
Алиев дал поручения чиновникам

Люби Родину с младых ногтей

ФОТО
10:48 461

В преддверии 14-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу детский художественный центр Lily Art Center организовал мероприятие под названием «Служение Родине глазами детей», на котором были представлены работы школьников на темы патриотизма, верности Родине и военной службы.

В мероприятии приняли участие руководитель центра Айдан Абдуллазаде, заместитель председателя Союза артистов Азербайджана, народный артист, профессор, заслуженный деятель искусств Агаали Ибрагимов, начальник отдела допризывной подготовки Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по работе с общественностью и международным отношениям Парвиз Садраддинов, члены семей шехидов, учителя, родители и другие гости. 

Выступая на мероприятии, начальник аппарата Госслужбы полковник-лейтенант Фузули Исмаилов рассказал о чувстве патриотизма у детей, о становлении их гражданами победоносной страны, о здоровом образе жизни, о развитии страны и престиже Азербайджана как ведущего государства в регионе.

Народный артист Агаали Ибрагимов дал советы и рекомендации юным художникам, а также поздравил Службу с 14-летием.

На мероприятии был показан поздравительный видеоролик с участием юных художников. Также прозвучали различные песни в исполнении хора, состоящего из детей шехидов и других сотрудников центра.

После официальной части в фойе была организована небольшая выставка, посвященная детскому рисунку.

WhatsApp обвинил Россию
WhatsApp обвинил Россию
11:25 312
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку видео
11:14 566
Массовая гибель российских контрактников
Массовая гибель российских контрактников
11:05 876
Кыргызов призвали доверять силовикам
Кыргызов призвали доверять силовикам
10:53 440
Республиканцы пошли против Трампа
Республиканцы пошли против Трампа
10:37 1031
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
10:20 1516
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
09:25 925
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы
03:36 4605
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
08:42 3404
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 5798
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 6266

ЭТО ВАЖНО

WhatsApp обвинил Россию
WhatsApp обвинил Россию
11:25 312
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку
У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку видео
11:14 566
Массовая гибель российских контрактников
Массовая гибель российских контрактников
11:05 876
Кыргызов призвали доверять силовикам
Кыргызов призвали доверять силовикам
10:53 440
Республиканцы пошли против Трампа
Республиканцы пошли против Трампа
10:37 1031
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
Присяжные вынесли вердикт Шахину Шихлинскому
10:20 1516
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
По Киеву били ракетами и дронами: есть раненые
09:25 925
Америка и не уходила из Азербайджана
Америка и не уходила из Азербайджана продолжение главной темы
03:36 4605
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
Украинцы заявили об ударе по ракетному арсеналу России: идет эвакуация
08:42 3404
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика
03:21 5798
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда
02:38 6266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться