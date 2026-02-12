Люби Родину с младых ногтей

В преддверии 14-й годовщины создания Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу детский художественный центр Lily Art Center организовал мероприятие под названием «Служение Родине глазами детей», на котором были представлены работы школьников на темы патриотизма, верности Родине и военной службы.

В мероприятии приняли участие руководитель центра Айдан Абдуллазаде, заместитель председателя Союза артистов Азербайджана, народный артист, профессор, заслуженный деятель искусств Агаали Ибрагимов, начальник отдела допризывной подготовки Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по работе с общественностью и международным отношениям Парвиз Садраддинов, члены семей шехидов, учителя, родители и другие гости.

Выступая на мероприятии, начальник аппарата Госслужбы полковник-лейтенант Фузули Исмаилов рассказал о чувстве патриотизма у детей, о становлении их гражданами победоносной страны, о здоровом образе жизни, о развитии страны и престиже Азербайджана как ведущего государства в регионе.

Народный артист Агаали Ибрагимов дал советы и рекомендации юным художникам, а также поздравил Службу с 14-летием.