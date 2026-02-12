USD 1.7000
Кыргызов призвали доверять силовикам
Кыргызов призвали доверять силовикам

Кыргызов призвали доверять силовикам

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана заявил о «фиксируемых в информационном пространстве попытках дискредитировать деятельность органов нацбезопасности» после недавней отставки Ташиева. «Распространяемые заявления и интерпретации носят односторонний характер и направлены на подрыв доверия граждан к государственным институтам», - заявили в пресс-службе ведомства.

ГКНБ призвал представителей общественности, СМИ и высокопоставленных чиновников воздержаться от «резкой критики в адрес личного состава», отметив, что сотрудники выполняют свои служебные обязанности «добросовестно, с высокой ответственностью». В комитете заверили, что работа по обеспечению безопасности страны будет продолжена «последовательно и принципиально в интересах народа и государства».

На днях президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил от должности главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.

Кыргызские СМИ писали, что союз Жапарова и Ташиева называли самым прочным политическим дуэтом страны, а любые кадровые изменения вокруг Камчыбека Ташиева воспринимались как индикатор серьезных перемен в конфигурации власти. В последнее время в политических кругах ходили слухи о возможном участии главы спецслужбы в предстоящих президентских выборах. Сам Камчыбек Ташиев неоднократно заявлял, что не намерен участвовать в президентской гонке и поддерживает Садыра Жапарова.

9 февраля в интернет-источниках и СМИ распространилась информация, что 75 граждан направили обращение к Садыру Жапарову и спикеру Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу (последний подал в отставку на заседании в четверг) с требованием немедленно инициировать новые президентские выборы. Под обращением подписались ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Трое из подписавших обращение были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров был избран в 2021 году на 6 лет по старой Конституции, но вскоре приняли новую, где срок — 5 лет. Закон при этом засчитал его нынешний срок как «первый» по новой Конституции.

Из-за этого возникло разночтение: одни считают, что нужны досрочные выборы, чтобы привести срок в соответствие с новой Конституцией, другие — что президент должен доработать весь шестилетний срок, так как он был избран законно.

