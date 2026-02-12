Трамп созывает разведчиков

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 февраля, заслушает доклад американской разведки на фоне обострения отношений между Ираном и США. Соответствующая информация следует из его расписания, опубликованного 12 февраля на портале Roll Call.

Из расписания следует, что в 11:00 по местному времени (20:00 по Баку) Трамп заслушает доклад разведки в Овальном кабинете. Мероприятие будет закрыто для прессы.

Трамп сделает совместное объявление с администратором агентства по охране окружающей среды в 13:30 по местному времени (22:30 Баку), после чего пройдут два закрытых совещания.

Американский лидер Дональд Трамп 11 февраля сообщил, что обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность продолжения переговоров с Ираном. По его словам, в США готовы к любому развитию в отношениях Ирана и Израиля, включая отсутствие переговоров. В то же время американский лидер выразил надежду на то, что иранские власти разумно подойдут к переговорам и проявят большую ответственность.

В тот же день секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что, вероятно, США отказались от военного сценария в отношении Тегерана. По его словам, Израиль намеренно пытается оказать противодействие переговорам иранской и американской сторон.