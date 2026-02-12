У Вэнса опубликовали кадры визита в Баку

Пресс-служба вице-президента США Джей Ди Вэнса представила в соцсети Х видео по итогам его визитов в Армению и Азербайджан.

Джей Ди Вэнс посетил Армению и Азербайджан 9–11 февраля 2026 года. В Ереване 9–10 февраля он встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, которое открывает возможность строительства в Армении атомной электростанции американского производства.

10 февраля Вэнс прибыл в Баку и провёл переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По итогам встречи была подписана Хартия о стратегическом партнёрстве между США и Азербайджаном, охватывающая экономику, энергетику, безопасность, оборону, искусственный интеллект, цифровое развитие и торговлю.

Основная цель визита — поддержка мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, заключённого в 2025 году при посредничестве США, а также продвижение проекта «Trump Route for International Peace and Prosperity» (TRIPP).