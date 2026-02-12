Gallup больше не считает президентов

Американская исследовательская компания Gallup объявила о прекращении мониторинга уровня одобрения деятельности президентов США и других политиков, который проводился ею на протяжении 88 лет. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление компании.

В компании пояснили, что отказ от публикации рейтингов одобрения связан с пересмотром стратегических приоритетов Gallup. Вместо конкуренции на перенасыщенном рынке показателей одобрения и неодобрения организация намерена сосредоточиться на более глубоких исследованиях качества жизни, общественных настроений и поведенческих моделей, которые, как считают в компании, в большей степени отвечают ее первоначальной миссии.

В последние месяцы, согласно данным Gallup, уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа демонстрировал снижение. Если в январе 2025 года показатель достигал максимума в 47%, то по итогам декабрьского опроса он составил 36%. Как уточняет агентство, это одни из самых низких значений, зафиксированных Gallup с начала проведения подобных исследований в 1930-х годах.

Представитель компании подчеркнул, что решение прекратить измерение рейтингов является «стратегическим сдвигом, основанным исключительно на исследовательских целях и приоритетах Gallup», и не связано с какими-либо отзывами со стороны Белого дома или администрации президента США.

В январе 2026 года результаты опросов Reuters и Ipsos свидетельствовали о снижении общего уровня одобрения Трампа до 38%. По данным исследований, отрицательная динамика была обусловлена недовольством части американцев иммиграционной политикой действующей администрации.

Отметим, что международная исследовательская и консалтинговая структура Gallup была основана американским социологом Джорджем Гэллапом. В 1935 году он учредил Американский институт общественного мнения, который в 1958 году был преобразован в Gallup Organization. Компания специализируется на проведении опросов общественного мнения.