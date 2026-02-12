Иран восстанавливает свои ракетные базы

Несмотря на удары по иранским ракетным базам летом 2025 года, ущерб оказался временным, и Иран активно восстанавливает инфраструктуру. Институт Alma (израильский аналитический центр – ред.), опубликовал новый отчет, в котором проанализировал последствия ударов по иранской инфраструктуре баллистических ракет и пришел к выводу: ущерб оказался лишь временным, а Тегеран активно восстанавливает свои ключевые объекты. Об этом пишет Maariv.

Согласно материалу исследования, специалисты изучили состояние 25 крупных ракетных пусковых баз, которые, по оценкам, способны применять баллистические ракеты средней дальности. В докладе уточняется, что под такими ракетами понимаются системы с дальностью от 1 000 до 3 000 километров, как это определяет Министерство обороны США. При этом 19 из 25 объектов подверглись прямым атакам во время войны против Ирана в июне 2025 года, а шесть баз вообще не были атакованы.

Эксперты отмечают, что параллельно были поражены и другие объекты, связанные с ракетной программой, однако они не вошли в список, поскольку не имели возможностей для запуска ракет средней дальности. Также в отчет не включили предприятия, которые используются исключительно для производства ракет, такие как Шахруд и Хаджир.

Оценка разрушений проводилась на основе спутниковых снимков Sentinel-2 и Landsat, собранных в период с 11 по 27 июня 2025 года. Восстановительные работы анализировались уже по данным Airbus, Sentinel-2 и Landsat за период с августа 2025 года по январь 2026-го.

По результатам исследования, Институт Alma пришел к выводу, что удары по наземной инфраструктуре лишь временно вывели из строя основные ракетные площадки. Специалисты подчеркивают, что все эти базы имеют развитую подземную систему, которая значительно осложняет их уничтожение и позволяет сохранять критически важные компоненты.

Как говорится в отчете, «подземная инфраструктура создает проблему эффективности вооружения противника с точки зрения возможностей проникновения». Исследователи считают, что именно благодаря этому большинство ключевых иранских ресурсов пережили 12 дней войны.

Отдельно отмечается, что к концу января 2026 года крупные площадки, получившие умеренные и серьезные повреждения над землей, уже демонстрируют признаки восстановления и продолжения работы. В то же время на небольших объектах реконструкция практически не фиксируется.

Институт распределил базы по уровню разрушений и степени восстановления. По данным аналитиков, 10 объектов получили тяжелые повреждения — более половины наземных сооружений было разрушено. Еще семь баз пострадали умеренно, а две — минимально.

Согласно оценке, восемь площадок почти не восстанавливаются: на них не появились новые сооружения, а в лучшем случае видны следы раскопок. Девять объектов находятся в стадии ограниченной реконструкции — разрушенные здания там в основном остаются невосстановленными. Полное восстановление зафиксировано лишь на двух базах, где потери оказались минимальными. Шесть объектов вообще не подвергались ударам и сохранились без повреждений.

Главный стратегический вывод отчета заключается в том, что угрозу со стороны Ирана устранить не удалось. Исследователи предупреждают: «Значительная стратегическая угроза со стороны баллистических ракет средней и большой дальности не устранена. Иран прилагает все усилия для ее восстановления».

В Институте Alma также подчеркнули, что любое решение — как военное, так и дипломатическое — должно включать меры по нейтрализации баллистической угрозы.