Дело Эпштейна: генпрокурор требует извинений

Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в течение четырех часов отвечая на вопросы законодателей на слушаниях в Конгрессе по делу Джеффри Эпштейна, отказалась принести извинения присутствовавшим в зале жертвам финансиста и потребовала от демократов извинений перед президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times.

Демократ Джейми Раскин подверг критике действия Бонди в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна.

«Вы встаете на сторону преступников и игнорируете жертв… Таким будет ваше наследие, если вы быстро не измените курс. Вы руководите масштабным сокрытием дела Эпштейна прямо из Министерства юстиции», – заявил Раскин.

Демократ Прамила Джаяпал со своей стороны указала, что в ряде случаев были раскрыты личности пострадавших, которые должны оставаться конфиденциальными. Она призвала генпрокурора принести извинения жертвам за подход Минюста к обнародованию документов. Бонди в ответ охарактеризовала критику Джаяпал как «театральной».

Далее генпрокурор обрушилась с критикой на ряд демократов, в том числе Раскина и Джерролда Надлера, напомнив об их роли в инициировании процедуры импичмента Трампа.

В январе президент США заявлял, что демократы пытались объявить ему импичмент из-за его обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «не жульничать». «Я сказал Украине: не жульничайте. И если вы увидите, что о каком-либо обмане сообщается генеральному прокурору Соединенных Штатов, это мой звонок. Они сказали, что (я) пытался запугать (Зеленского). Это запугивание?» – объяснял он.

«Вы принесли извинения президенту Трампу?» – спросила Бонди, обращаясь к законодателям.

Она указала, что демократы «сидят здесь и нападают на президента», чего она не потерпит, назвав Раскина «никчемным адвокатом».

Согласно опубликованным материалам по делу Эпштейна, имя Трампа упоминается в них не менее 4 500 раз, как и его курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Ранее сообщалось, что Бондиу клонилась от ответа на вопрос о том, почему до сих пор не предъявлены обвинения клиентам Эпштейна. По словам генпрокурора, приоритетом должны быть экономика и безопасность страны, а не расследование дела Эпштейна.