Алиев дал поручения чиновникам

ОДКБ пугает: Запад наступает на Южном Кавказе

12:09 1186

Западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.

«Особую обеспокоенность вызывает обстановка в Кавказском регионе, где старые, неразрешенные противоречия накладываются на новые геополитические вызовы. В значительной мере этому способствуют попытки западных стран усилить свое влияние на Южном Кавказе», – отметил Сердюков на брифинге.

Говоря о ситуации в Центральной Азии, он подчеркнул, что на стабильность и безопасность региона оказывают негативное воздействие многочисленные международные экстремистские и террористические группировки, действующие в Афганистане. По словам Сердюкова, это создает реальную угрозу переноса террористической активности на соседние территории. «Серьезными вызовами остается распространение подрывной радикальной идеологии и наркотрафика», – указал он.

Он добавил, что в целом обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер.

«В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать», – резюмировал начальник Объединенного штаба ОДКБ.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1005
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 628
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 619
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 900
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1895
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 565
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6427
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7038
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2019
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1119
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1430

