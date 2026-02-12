ОДКБ пугает: Запад наступает на Южном Кавказе

Западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков.

«Особую обеспокоенность вызывает обстановка в Кавказском регионе, где старые, неразрешенные противоречия накладываются на новые геополитические вызовы. В значительной мере этому способствуют попытки западных стран усилить свое влияние на Южном Кавказе», – отметил Сердюков на брифинге.

Говоря о ситуации в Центральной Азии, он подчеркнул, что на стабильность и безопасность региона оказывают негативное воздействие многочисленные международные экстремистские и террористические группировки, действующие в Афганистане. По словам Сердюкова, это создает реальную угрозу переноса террористической активности на соседние территории. «Серьезными вызовами остается распространение подрывной радикальной идеологии и наркотрафика», – указал он.

Он добавил, что в целом обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет напряженный и непредсказуемый характер.

«В условиях продолжающейся деградации международных отношений конфликтный потенциал будет только нарастать», – резюмировал начальник Объединенного штаба ОДКБ.