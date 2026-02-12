Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?

Поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан подчеркнула два обстоятельства: безразличие Вашингтона к заявленным Москвой сферам влияния и ослабление позиций Кремля в регионе.

По оценке американского аналитического центра The Center for European Policy Analysis (CEPA), визит Вэнса демонстрирует, что, несмотря на стремление администрации Трампа к улучшению отношений с Россией, США не отказываются от активного присутствия на Южном Кавказе - регионе, который Кремль традиционно называет своим «ближним зарубежьем».

Отмечается, что реакция в Москве на этот визит оказалась показательной. Госиздание «Коммерсант» охарактеризовало ситуацию как вызывающую «разочарование, фрустрацию и чувство беспомощности», напрямую связав ослабление позиций РФ на Южном Кавказе с ее вовлеченностью в войну против Украины.

Однако, как подчеркивает центр, не стоит преувеличивать американские амбиции. США не планируют военного присутствия в регионе: их цели скорее экономические, чем геополитические, хотя, как хорошо понимают в России, одно может привести к другому.

«При этом США стремятся укрепиться в традиционных зонах российского влияния, продвигаясь в таких сферах, как мирное ядерное сотрудничество. Армения и США подписали так называемое соглашение «123» о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое предусматривает либо замену советской АЭС в Мецаморе, либо строительство модульных реакторов в дополнение к ней - технологии, в которой США являются мировым лидером.

Решение армянского правительства стало ударом для госкомпании РФ «Росатом». Ядерная отрасль - ключевой элемент российской проекции силы на постсоветском пространстве, подчеркивается в статье.

CEPA подчеркивает, что не менее значимым стало продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. После августовского саммита в Вашингтоне США усилили роль посредника, фактически вытесняя РФ из традиционного формата урегулирования.

С учетом накопившихся у Баку и Еревана претензий к российской политике, Вашингтон воспринимается как более нейтральный и предсказуемый партнер. Это отражает более широкую тенденцию: снижение доверия к России как гаранту безопасности в регионе.

Москва пока не демонстрирует эффективной стратегии реагирования. В предыдущие годы российская реакция на западную активность в постсоветском пространстве нередко носила силовой характер, как это произошло в Грузии в 2008 году. Однако текущая ситуация ограничивает подобные инструменты.

Подход администрации Трампа во втором сроке отличается от прежнего акцента на демократизацию и права человека. На первый план выходит транзакционная логика: инвестиции, энергетика, инфраструктура, прямой политический диалог. Центральная тема на данный момент очевидна: США усиливают свои позиции на Южном Кавказе», подытоживается в статье.