Пять покушений на президента Сирии

Согласно докладу Контртеррористического управления ООН, обнародованному 11 февраля, президент страны Ахмед аш-Шараа, а также его министры пережили по меньшей мере пять неудачных покушений в течение последнего года. Речь идет о министре внутренних дел Анасе Хасане Хаттабе и министре иностранных дел Асааде аль-Шибани. В частности, покушения на президента зафиксированы в Алеппо и Дераа.

По информации экспертов ООН, ответственность за попытки убийства взяла на себя группировка «Сарая Ансар аш-Сунна». Однако эксперты ООН убеждены: это лишь «зонтичная» структура, которая служит ширмой для ИГИЛ. Использование такой прокси-группы позволяет террористам сохранять «правдоподобное отрицание» своей причастности, одновременно наращивая оперативные возможности.

Эксперты отмечают, что ИГИЛ пытается максимально использовать «вакуум безопасности и период неопределенности», наступивший после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ахмед аш-Шараа, бывший лидер «Хайят Тахрир аш-Шам», который пришел к власти на волне восстания, сейчас признан ИГИЛ «целью номер один». Ситуация обострилась после того, как в ноябре 2025 года новое сирийское правительство официально присоединилось к международной коалиции против ИГИЛ.

В ООН подчеркивают, что попытки физического устранения руководства государства свидетельствуют о намерении радикальных группировок сорвать процесс стабилизации и дестабилизировать новый политический порядок в Сирии.