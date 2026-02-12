USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Пять покушений на президента Сирии

12:17 1122

ООН опубликовала отчет о пяти неудачных покушениях на президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и его министров. Об этом сообщает АР.

Согласно докладу Контртеррористического управления ООН, обнародованному 11 февраля, президент страны Ахмед аш-Шараа, а также его министры пережили по меньшей мере пять неудачных покушений в течение последнего года. Речь идет о министре внутренних дел Анасе Хасане Хаттабе и министре иностранных дел Асааде аль-Шибани. В частности, покушения на президента зафиксированы в Алеппо и Дераа.

По информации экспертов ООН, ответственность за попытки убийства взяла на себя группировка «Сарая Ансар аш-Сунна». Однако эксперты ООН убеждены: это лишь «зонтичная» структура, которая служит ширмой для ИГИЛ. Использование такой прокси-группы позволяет террористам сохранять «правдоподобное отрицание» своей причастности, одновременно наращивая оперативные возможности.

Эксперты отмечают, что ИГИЛ пытается максимально использовать «вакуум безопасности и период неопределенности», наступивший после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

Ахмед аш-Шараа, бывший лидер «Хайят Тахрир аш-Шам», который пришел к власти на волне восстания, сейчас признан ИГИЛ «целью номер один». Ситуация обострилась после того, как в ноябре 2025 года новое сирийское правительство официально присоединилось к международной коалиции против ИГИЛ.

В ООН подчеркивают, что попытки физического устранения руководства государства свидетельствуют о намерении радикальных группировок сорвать процесс стабилизации и дестабилизировать новый политический порядок в Сирии.

Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1014
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 636
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 625
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 910
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1899
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 566
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6428
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7038
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2021
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1123
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1432

