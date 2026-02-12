Британский премьер в центре нового скандала

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре нового политического скандала – на этот раз из-за своего бывшего директора службы по связям с общественностью Мэтью Дойла. С такой оценкой выступила газета The Daily Telegraph.

Как обращает внимание издание, не только оппозиция, но и коллеги по правящей Лейбористской партии задаются вопросом, как Дойл мог быть назначен членом Палаты лордов (верхней палаты) британского парламента, несмотря на связи в прошлом с осужденным педофилом, бывшим советником Лейбористской партии Шоном Морганом.

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок обвинила Стармера в том, что он «набивает правительство лицемерами и теми, кто оправдывает педофилов».

Заместитель лидера лейбористов Люси Пауэлл высказалась за то, чтобы партия «изменила культуру принятия решений». Она также заверила, что в отношении Дойла не только начато партийное расследование, но и «последуют дополнительные санкции».

Стармер объяснил в парламенте, что Дойл не раскрыл всю правду о своих отношениях с Морганом. Он агитировал за советника в 2017 году, когда тот еще не был осужден.

Однако источники в канцелярии премьера сообщили The Daily Telegraph, что в конце декабря глава правительства уже знал о взаимодействии своего бывшего директора службы по связям с общественностью с Морганом. Несмотря на это, указ о назначении в Палату лордов, опубликованный незадолго до этого, не был отменен, и в январе Дойл был введен в верхнюю палату парламента. Как замечает The Daily Telegraph, у Стармера было две недели, чтобы исправить ситуацию, однако он этого не сделал.

Новый скандал разгорелся всего через два дня после того, как Стармер смог добиться поддержки партии и таким образом снизил риск своей отставки из-за другого кризиса. Он был связан с решением Стармера назначить послом в Вашингтоне Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Позже Мандельсон был уволен, в его отношении начато расследование. Британский премьер признал ошибку, но отказался уходить в отставку, несмотря на призывы оппозиции и критику рядов членов собственной партии.

На волне скандала в отставку подал глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини, предложивший кандидатуру Мандельсона, и директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан.