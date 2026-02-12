USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Отели иранского мультимиллионера удаляют с платформы для бронирования

12:41

Платформа бронирования отелей Booking начало удалять с сайта отели, предположительно, связанные с иранским бизнесменом Али Анзари, и отменять все зарегистрированные бронирования номеров, сообщает Financial Times.

Анзари попал под санкции в связи с подозрениями в переводе денег иранскому Корпусу стражей исламской революции.

Его империя европейской доходной недвижимости оценивается в 400 миллионов долларов. Среди удаленных отелей - Hilton Frankfurt City Center и Hilton Frankfurt Gravenbruch во Франкфурте, Steigenberger Golf and Spa Resort на Майорке, Schlosshotel в австрийском Китцбюеле.

Согласно публикации, портфель недвижимости Ансари включает также ряд объектов недвижимости в Великобритании.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран
13:47
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою
11:30
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
03:21
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем
02:38
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
12:20
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии
12:17
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12

