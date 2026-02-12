USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

Сколько газа добыли британцы из «Шахдениза»?

13:01

Компания BP-Azerbaijan в 2025 году добыла с месторождения «Шахдениз» 27 млрд кубометров газа, говорится в сообщении компании.

В 2024 году с месторождения было добыто 28 млрд кубометров газа, что делает снижение в 2025 году до 27 млрд кубометров равным 3,6%.

За отчетный период с месторождения также получено около 4 млн тонн конденсата (это примерно 32 млн баррелей), что соответствует уровню 2024 года.

«В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 77 млн кубометров в сутки, или около 28 млрд кубометров в год», – говорится в сообщении компании.

Отметим, контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом (парламент) 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте на сегодняшний день распределено следующим образом: BP (оператор – 29,99 %), «Лукойл» (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %), ЗАО Cenub Qaz Dehlizi (16,02 %) и MVM (5%).

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12

