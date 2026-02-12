USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Алиев дал поручения чиновникам
Алиев дал поручения чиновникам

В Баку потеплеет

13:04 571

13 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 5-10° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается гололед.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1024
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 653
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 640
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 924
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1902
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 569
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6429
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7044
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2027
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1123
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1434

