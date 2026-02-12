USD 1.7000
Алиев дал поручения чиновникам

Азербайджанец возглавил региональный офис ООН

Махир Сафарли назначен главой Регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии.

Об этом говорится в официальном заявлении УВКБ ООН, а также в информации, распространенной Министерством иностранных дел Казахстана.

В качестве регионального представителя Махир Сафарли будет работать на базе регионального офиса в Алматы (Казахстан) и руководить деятельностью организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Сообщается, что 21 января в Астане Махир Сафарли вручил верительные грамоты Министерству иностранных дел Казахстана. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества. Отмечается, что в ближайшие недели новый региональный представитель продолжит встречи с государственными структурами и партнерами в странах Центральной Азии, а также планируются дополнительные контакты для укрепления механизмов совместной деятельности.

Имея более 23 лет гуманитарного опыта в системе УВКБ ООН, Махир Сафарли занимал руководящие должности в условиях сложных гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в различных странах. До назначения в Центральную Азию он работал заместителем представителя организации в Греции и Украине. Ранее занимал высокие должности в сфере операций и координации в Сирии и Турции.

На предыдущих этапах карьеры М.Сафарли работал в гуманитарных операциях УВКБ ООН в Афганистане, Ливии, Украине, Кыргызстане, Либерии и Азербайджане, занимая различные должности в области правовой защиты и управления. В 2016–2019 годах он также исполнял обязанности главного инспектора по контролю и надзору в штаб-квартире в Женеве.

В УВКБ ООН отметили, что на новой должности Махир Сафарли будет руководить деятельностью по укреплению системы защиты беженцев в регионе и решению проблемы безгражданства.

"Для меня большая честь начать работу в регионе Центральной Азии, обладающем богатым культурным наследием и историей, отличающемся гостеприимным отношением к беженцам и инициативами по решению проблемы безгражданства", - отметил Махир Сафарли.

Согласно биографической справке, Махир Сафарли получил образование в области права и государственного управления, а также прошел программы повышения квалификации в Финляндии, Италии и Норвегии по международному праву в области прав человека, международному гуманитарному праву и предотвращению конфликтов. М.Сафарли - выпускник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Москва не исключает атаку на Иран
Москва не исключает атаку на Иран обновлено 13:47
13:47 1027
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
Турция подтвердила: беспилотник принадлежит России
13:39 656
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
Трамп начинает «снимать с доски» союзников России
13:36 640
Захарова дала армянам «добрый совет»
Захарова дала армянам «добрый совет»
13:27 927
Иранский лев зализал раны и готов к бою
Иранский лев зализал раны и готов к бою Отчет института Alma
11:30 1903
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
Хартия Азербайджан – США: экономика возможностей или дипломатический жест?
12:53 569
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что…
Неудача Нетаньяху – Трамп не ударит, потому что… наша аналитика; все еще актуально
03:21 6430
Суд над известным общественным деятелем
Суд над известным общественным деятелем haqqin.az из зала суда; все еще актуально
02:38 7046
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения
Массированные атаки на Киев, Днепр, Одессу: есть погибшие, много раненых, разрушения фото; обновлено 12:20
12:20 2027
Пять покушений на президента Сирии
Пять покушений на президента Сирии Отчет ООН
12:17 1124
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
Встревожил ли Кремль визит Вэнса в Азербайджан и Армению?
12:12 1435
