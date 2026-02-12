Азербайджанец возглавил региональный офис ООН

Об этом говорится в официальном заявлении УВКБ ООН, а также в информации, распространенной Министерством иностранных дел Казахстана.

В качестве регионального представителя Махир Сафарли будет работать на базе регионального офиса в Алматы (Казахстан) и руководить деятельностью организации в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Сообщается, что 21 января в Астане Махир Сафарли вручил верительные грамоты Министерству иностранных дел Казахстана. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества. Отмечается, что в ближайшие недели новый региональный представитель продолжит встречи с государственными структурами и партнерами в странах Центральной Азии, а также планируются дополнительные контакты для укрепления механизмов совместной деятельности.

Имея более 23 лет гуманитарного опыта в системе УВКБ ООН, Махир Сафарли занимал руководящие должности в условиях сложных гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций в различных странах. До назначения в Центральную Азию он работал заместителем представителя организации в Греции и Украине. Ранее занимал высокие должности в сфере операций и координации в Сирии и Турции.

На предыдущих этапах карьеры М.Сафарли работал в гуманитарных операциях УВКБ ООН в Афганистане, Ливии, Украине, Кыргызстане, Либерии и Азербайджане, занимая различные должности в области правовой защиты и управления. В 2016–2019 годах он также исполнял обязанности главного инспектора по контролю и надзору в штаб-квартире в Женеве.

В УВКБ ООН отметили, что на новой должности Махир Сафарли будет руководить деятельностью по укреплению системы защиты беженцев в регионе и решению проблемы безгражданства.

"Для меня большая честь начать работу в регионе Центральной Азии, обладающем богатым культурным наследием и историей, отличающемся гостеприимным отношением к беженцам и инициативами по решению проблемы безгражданства", - отметил Махир Сафарли.

Согласно биографической справке, Махир Сафарли получил образование в области права и государственного управления, а также прошел программы повышения квалификации в Финляндии, Италии и Норвегии по международному праву в области прав человека, международному гуманитарному праву и предотвращению конфликтов. М.Сафарли - выпускник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.