Кризис доверия: Европа отворачивается от США?

В Германии, Франции, Великобритании и Канаде растет число граждан, которые не считают США надежным союзником и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности, сообщает Politico.
Исследование лондонской социологической компании Public First показало, что во всех странах опроса большинство респондентов оценивает США как ненадежного союзника. Так, в Германии половина опрошенных взрослых назвала США ненадежными, в Канаде – 57%. Во Франции доля респондентов с таким мнением также вдвое превысила число тех, кто доверяет американскому союзу.
Наиболее высокий уровень доверия США сохраняется в Великобритании, но и там ситуация выглядит напряженной: 35% британцев считают Соединенные Штаты надежным союзником, тогда как 39% оценивают их как ненадежные.
По данным опроса, американская военная мощь все чаще воспринимается как неопределенный фактор сдерживания. Большинство во Франции и Германии не верят, что потенциальные противники воздержатся от нападений из-за союзных отношений с США. В Британии за один год число людей, продолжающих рассматривать США как эффективный инструмент сдерживания, снизилось на 10%.
В Великобритании, Франции и Германии преобладают негативные оценки США по ключевым показателям: надежность союзника, защита демократии и общие ценности. В частности, во Франции лишь 17% респондентов считают, что США разделяют их ценности, тогда как 49% с этим не согласны. В Германии 50% опрошенных заявили, что США не разделяют их ценности, а только 18% признали, что Вашингтон защищает демократию.