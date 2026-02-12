Кризис доверия: Европа отворачивается от США?

Исследование лондонской социологической компании Public First показало, что во всех странах опроса большинство респондентов оценивает США как ненадежного союзника. Так, в Германии половина опрошенных взрослых назвала США ненадежными, в Канаде – 57%. Во Франции доля респондентов с таким мнением также вдвое превысила число тех, кто доверяет американскому союзу.

В Германии, Франции, Великобритании и Канаде растет число граждан, которые не считают США надежным союзником и сомневаются, что Соединенные Штаты защищают демократию или разделяют их ценности, сообщает Politico.

Наиболее высокий уровень доверия США сохраняется в Великобритании, но и там ситуация выглядит напряженной: 35% британцев считают Соединенные Штаты надежным союзником, тогда как 39% оценивают их как ненадежные.

По данным опроса, американская военная мощь все чаще воспринимается как неопределенный фактор сдерживания. Большинство во Франции и Германии не верят, что потенциальные противники воздержатся от нападений из-за союзных отношений с США. В Британии за один год число людей, продолжающих рассматривать США как эффективный инструмент сдерживания, снизилось на 10%.

В Великобритании, Франции и Германии преобладают негативные оценки США по ключевым показателям: надежность союзника, защита демократии и общие ценности. В частности, во Франции лишь 17% респондентов считают, что США разделяют их ценности, тогда как 49% с этим не согласны. В Германии 50% опрошенных заявили, что США не разделяют их ценности, а только 18% признали, что Вашингтон защищает демократию.