Захарова дала армянам «добрый совет»

Армения, безусловно, «вольна работать с теми партнерами, с которыми сочтет нужным», однако «выбор в пользу американских технологий действительно вызывает вопросы». Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предлагаемых Вашингтоном АЭС малой мощности нет не то что на территории США, их вообще в принципе нет, они существуют на бумаге», - сказала Захарова.

По ее словам, «каких-либо конкретных деталей» по анонсированному в Ереване проекту строительства малых модульных реакторов стоимостью $9 млрд представлено не было: «Это вызвало дополнительный интерес к теме: что представляют собой такие реакторы и где они уже эксплуатируются.

«Ряд армянских информационных ресурсов поспешили подать новость как беспрецедентные инвестиции Вашингтона в экономику республики. Однако ключевой вопрос заключается в финансовой модели проекта. По имеющейся у российской стороны информации, речь идет не о прямых вложениях США, а о схеме, при которой оплачивать предстоит армянской стороне. Предполагалось, что финансирование будет осуществляться через фонд TRIPP, который, как заявлялось ранее, создается для реализации инфраструктурных проектов. Однако на данный момент сам фонд еще не учрежден», - добавила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс подписали совместное заявление о завершении переговоров вокруг «Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки в сфере использования ядерной энергии в мирных целях».

Они предусматривают внедрение в Армении американских малых модульных реакторов (SMR) на сумму $9 млрд: сначала оборудование на $5 млрд, а остальные $4 млрд составят контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Ереван все еще выбирает, какую атомную станцию построить: «Обсуждения с международными партнерами продолжаются. Мы, конечно, примем решение в пользу того проекта, который максимально соответствует нашим интересам».

